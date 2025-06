Nuoto Nicolò Martinenghi | Mi sono divertito veramente ho grandi margini di crescita

La prima giornata del Trofeo Settecolli 2025 ha regalato emozioni e segnali promettenti per il nuoto italiano. Tra le protagoniste, Nicolò Martinenghi si è distinto con un’incerta ma valida performance, dimostrando di aver ancora molto margine di crescita. Dopo una recente fase di allenamento intenso, Martinenghi è tornato in vasca con il sorriso, pronto a migliorarsi e a mettere in mostra tutto il suo talento. Mi sono divertito veramente!

La prima giornata del Trofeo Settecolli 2025 ha fornito diversi spunti interessanti per il nuoto italiano di alto livello, tra cui uno scoppiettante 100 rana maschile vinto per un'incollatura da Ludovico Blu Art Viberti davanti al russo Ivan Kozhakin e all'altro azzurro Nicolò Martinenghi. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha ben figurato nella piscina del Foro Italico, firmando un incoraggiante 59.37 dopo aver terminato pochi giorni fa la preparazione in altura. " Oggi mi sono divertito veramente, dimostrando che volere è potere. Ho tirato fuori esattamente ciò che volevo e i margini di crescita sono notevoli: non ho dubbi ", il commento di Martinenghi dopo la buona prestazione odierna a Roma (fonte: FIN).

