Nuoto artistico | l’Italia conquista il bronzo nel duo misto libero agli Europei juniores 2025

Dal 25 al 29 giugno, Atene ha accolto gli Europei juniores di nuoto artistico, un palcoscenico di talento e passione. L’Italia ha subito dimostrato il suo valore conquistando il bronzo nel duo misto libero, segnando un traguardo storico in questa avvincente competizione. Con impegno e grinta, i giovani atleti italiani continuano a scrivere pagine brillanti di questa emozionante disciplina.

Dal 25 al 29 giugno si terranno ad Atene gli Europei juniores 2025 di nuoto artistico. Ieri la rassegna continentale si è aperta senza nessun titolo assegnato e, solo nella giornata di oggi, sono state conferite le prime medaglie. Prima però si sono disputati i preliminari del team free, conquistati dall' Italia con il punteggio di 279.1445, di cui 155.6445 di elementi e 123.5000 di impressione artistica. La squadra italiana (Chiara BENESSO, Vittoria CARENZA, Caterina CUCCO, Greta GITTO, Ginevra MARCHETTI, Alessia NEGRONI, Lara POLLINI, Giorgia SPIZ, Gilda BERTINI, Melissa MAGI) è riuscita ad anticipare la Spagna, seconda con 274.

