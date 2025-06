NUOTO | Alessandro Pinzuti | Dalla staffetta d’oro alle sfide future

Simone Cerasuolo, giovane stella del nuoto italiano, che ha già conquistato medaglie e record mondiali.

Nuoto, il messinese Alessandro Mazzeo campione italiano Master FINP - Alessandro Mazzeo, nuotatore messinese, ha conquistato il titolo di campione italiano di nuoto master FINP durante il recente campionato Tricolore a Roma.

Pioggia di medaglie per l’Esercito; Bacico, Pinzuti, Burdisso, Zazzeri:Per Il CSOE E’ Nuovo Record Italiano Di Società 4×100 Mista; Nuoto: Le finali 3: Lorenzo Zazzeri e Alex Pinzuti d’Oro Staffetta Esercito;Gian Marco Sansone Argento Staffetta Fiamme Oro; Costanza Cocconcelli e Sara Franceschi Oro Staffetta Fiamme Gialle; Francesca Fangio Bronzo con la staffetta Mix Esercito; Ginevra.

Mondiali nuoto: finali per Razzetti e la staffetta 4x100sl - Anche la staffetta 4x100 stile libero campione d'Europa, vice campione olimpica e bronzo mondiale in carica si giocherà il podio sulla spinta del terzo tempo ottenuto da Alessandro Miressi ... ansa.it scrive

Mondiali di Nuoto, il marchigiano Ragaini strappa applausi nella staffetta 4x200: quinto posto e pass per le Olimpiadi - Corriere Adriatico - DOHA (Qatar) Le Marche del Nuoto applaudono Alessandro Ragaini protagonista nella staffetta azzurra 4x200 stile libero protagonista nei Mondiali in Qatar. corriereadriatico.it scrive