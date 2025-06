Nuotata di 60 ore Oriana ci prova | ridisegna il Lario

Andrea Oriana, il campione lariano di nuoto noto per le sue imprese straordinarie, si prepara a una sfida epica: circumnavigare il Lago di Como a nuoto in 60 ore. Non si tratta solo di una prova di resistenza, ma di una missione solidale per sostenere i bambini in difficoltà attraverso la fondazione Mission Bambini. Un’impresa che unisce passione, impegno e solidarietà , dimostrando che con determinazione si possono realizzare grandi sogni.

Circumnavigare tutto il lago di Como. A nuoto, non in barca. È la nuova impresa dell'uomo-pesce Andrea Oriana, il campione lariano di nuoto. Andrea, 52 anni compiuti lunedì della passata settimana, vuole percorrere a tappe 150 chilometri in 60 ore. L'obiettivo, anzi la vera e propria missione, più che un nuovo primato sportivo, è quello di aiutare i bambini in difficoltà , raccogliendo fondi per gli operatori della fondazione Mission Bambini, che da un quarto di secolo garantiscono salute, educazione e protezione ai più piccolo in 77 Paesi. Un regalo per il suo 52° compleanno quindi, ma anche per il 230° anniversario della Canottieri Lecco, che è la sua società , e appunto per i bambini più fragili, oltre che un omaggio al lago durante la Festa del lago e della montagna in programma domenica.

