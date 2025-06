Nunez vuole il Napoli si lavora col Liverpool per raggiungere un accordo

Il mercato si infiamma con la suggestiva trattativa: Darwin Nunez, desideroso di vestire la maglia del Napoli, sta accelerando le negoziazioni tra i club. La volontà dell’attaccante dei Reds di trasferirsi in azzurro sta dando forma a un accordo sempre più concreto, mentre Napoli e Liverpool lavorano fianco a fianco per portare a termine questa operazione. L’estate promette grandi sorprese, e il futuro di Nunez potrebbe scrivere una nuova entusiasmante pagina del calcio italiano.

L’attaccante dei Reds vuole il trasferimento in azzurro. Prende sempre più forma la trattativa per portare in azzurro l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez. Il giocatore . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Nunez vuole il Napoli, si lavora col Liverpool per raggiungere un accordo

In questa notizia si parla di: nunez - vuole - liverpool - napoli

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Translate post#Nunez vuole il #Napoli, ma il #Liverpool non abbassa le pretese: la richiesta Vai su X

Il Napoli vuole Nunez, resta distanza sulla cifra Manna ha portato una prima offerta da 40 milioni di euro, il Liverpool ne chiede molto di più ma: "Il Napoli ci pensa, anzi ci crede, anzi vuole Nunez", scrive La Gazzetta dello Sport #SscNapoli #Nunez Vai su Facebook

Il Napoli vuole coronare il sogno Darwin Nunez: per arrivare all’attaccante del Liverpool bisogna cedere Osimhen; Romano: Nunez vuole il Napoli: si stanno discutendo i dettagli. Gli azzurri lavorano sull'accordo con il Liverpool; Romano – Napoli-Nunez, si cerca di far abbassare le richieste del Liverpool. Intanto il calciatore ha dato il suo sì.

Romano: "Nunez vuole giocare a Napoli! Si discutono i dettagli con il Liverpool" - Il centravanti uruguaiano ha scelto il club azzurro come sua prossima destinazione, ma vanno trovati gli accordi economici per consentire che la trattativa con il L ... Scrive msn.com

Nunez vuole il Napoli, si lavora col Liverpool per raggiungere un accordo - Prende sempre più forma la trattativa per portare in azzurro l'attaccante del Liverpool Darwin ... Come scrive forzazzurri.net