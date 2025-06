Núñez perché Conte può farlo rinascere E che succede con Lukaku?

Il Napoli guarda con interesse a Darwin Núñez, un attaccante del Liverpool che, nonostante le recenti difficoltà, possiede qualità importanti per rilanciarsi e contribuire al progetto di Antonio Conte. Con Lukaku in rosa, la sfida si fa più stimolante: il tecnico dovrà saper valorizzare il talento uruguaiano e gestire al meglio questa concorrenza, creando un reparto offensivo ancora più competitivo e imprevedibile. La rinascita di Núñez potrebbe essere la chiave per il successo partenopeo.

Il Napoli ha messo gli occhi sull'attaccante del Liverpool, reduce da tre stagioni tra alti e bassi in Inghilterra. L'uruguaiano è stato spesso preso di mira dai tifosi sui social per gli errori commessi sotto porta, ma Darwin Núñez ha anche diversi pregi che possono far sorridere Antonio Conte. L'allenatore dei campioni d'Italia dovrà capire come valorizzarlo e soprattutto gestire la concorrenza con Lukaku.

