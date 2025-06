Núñez in stand-by | tutto passa dalla cessione di Osimhen

Nel complicato mercato del Napoli, tutto sembra ruotare intorno alla cessione di Osimhen. Mentre Núñez si trova in stand-by, si attende una decisione che potrebbe cambiare le sorti della rosa partenopea. La questione è cruciale per il futuro del club e per le strategie di mercato. Resta da capire se questa operazione si realizzerà o se altre soluzioni prenderanno il sopravvento.

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il possibile approdo di Darwin Núñez a Napoli

