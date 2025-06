Núñez | contatti con il Liverpool intermediario Ramadani al lavoro L’uruguaiano ha già detto sì

Il Napoli intensifica i suoi sforzi per assicurarsi Darwin Núñez, con incontri e trattative avanzate. L’intermediario Ramadani sta lavorando sotto traccia, mentre l’uruguaiano ha già dato il suo assenso. La corsa si fa sempre più incandescente: il futuro di Núñez potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel calcio italiano. Resta sintonizzato, perché le novità sono dietro l’angolo.

Il Napoli prosegue i contatti con il Liverpool per Darwin Núñez. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Núñez: contatti con il Liverpool, intermediario Ramadani al lavoro. L’uruguaiano ha già detto sì

In questa notizia si parla di: núñez - contatti - liverpool - intermediario

Napoli, Manna vuole anticipare la Juventus per Gutierrez: contatti avviati anche per Darwin Nunez - Il Napoli Mannaggia punta a rafforzarsi con Gutierrez, anticipando la Juventus, e ha avviato contatti anche per Darwin Nunez.

Sky: "La #Juve spinge per #Sancho. E #David..." F. Romano conferma i contatti per i due giocatori e Pedullà spiega la situazione tra #Napoli e #Juventus... Di Marzio a Sky Sport: "#Calciomercato #Juventus, domani nuovi contatti e video call con il #Man Vai su Facebook