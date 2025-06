Nunez aspetta il Napoli | intreccio pazzesco con Osimhen

Il mercato del Napoli si infiamma: Darwin Nunez, il top player del Liverpool, si avvicina ai partenopei in un intreccio di mercato che coinvolge anche Osimhen. Dopo l’interesse per De Bruyne, gli azzurri puntano a rinforzare l’attacco con un colpo internazionale di grande impatto. Tuttavia, la trattativa è complessa e il futuro di Nunez al Napoli rimane incerto. Ora, tutto dipende dalle prossime mosse dei club e dalle strategie di mercato.

Darwin Nunez ha aperto al Napoli: spunta anche l'intreccio di mercato con Osimhen. Il Napoli vuole un altro colpo di livello internazionale dopo De Bruyne. Ora il focus sembra essere sull'attacco, reparto dove gli azzurri sono tenuti a fare le spese grosse sia sugli esterni, che per una prima punta. La scelta è chiara per il bomber: il nome in cima alla lista è quello di Darwin Nunez, nessun dubbio. La trattativa è però molto difficile, così l'alternativa che porta a Lorenzo Lucca rimane viva. Il Napoli farà però di tutto per l'uruguagio e mollerà la pista solo qualora non dovesse rivelarsi realizzabile.