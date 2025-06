NUME Festival a Cortona | grande musica classica e giovani talenti

Il NUME Festival di Cortona si conferma come un crocevia di eccellenza musicale e giovani talenti, offrendo appuntamenti imperdibili tra grandi maestri e orchestre internazionali. Il concerto al Teatro Signorelli con Gidon Kremer ne è solo un esempio: un sogno che unisce qualità artistica, territorio e passione. Un evento che promette di lasciare un segno duraturo nel cuore di ogni appassionato di musica classica.

Cortona, 26 giu. (askanews) - Un concerto al Teatro Signorelli con un violinista di fama mondiale come Gidon Kremer: in un certo senso il NUME Festival di Cortona può essere vissuto in questa immagine: un evento che vuole proporre la musica classica di qualità e il dialogo con il territorio. "Il sogno - ha spiegato ad askanews Natalie Dentini, fondatrice e direttrice artistica di NUME Festival - era portare qui, in questa culla etrusca, i più grandi artisti della musica classica internazionale. Ci piaceva l'idea di stare tutti qua insieme con questo pubblico meraviglioso cortonese che ci accoglie con grande calore e ci piaceva l'idea di passare una settimana facendo grande musica in questo bellissimo borgo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - NUME Festival a Cortona: grande musica classica e giovani talenti

In questa notizia si parla di: nume - festival - cortona - musica

Manca meno di un mese all’edizione 2025 del Nume Academy & Festival a Cortona - Manca meno di un mese all'edizione 2025 del Nume Academy & Festival a Cortona, uno degli eventi estivi più esclusivi e attesi in Toscana, che dal 23 al 29 giugno attirerà star internazionali della musica classica.

Oggi sull’inserto culturale Robinson di Repubblica intervista a Gidon Kremer e NUME Festival. Kremer si esibirà al Teatro Signorelli di Cortona mercoledì 25 giugno alle 19, inaugurando una serie di magnifici eventi musicali parte di NUME Festival. Ospiti dell Vai su Facebook

NUME Festival a Cortona: grande musica classica e giovani talenti; Nume Academy & Festival 2025; Cortona accende il Nume Festival. Musica classica da tutto il mondo.

NUME Festival a Cortona: grande musica classica e giovani talenti - (askanews) – Un concerto al Teatro Signorelli con un violinista di fama mondiale come Gidon Kremer: in un certo senso il NUME Festival di Cortona può essere vissuto in questa immagine ... Come scrive askanews.it

Cortona accende il Nume Festival. Musica classica da tutto il mondo - Una settimana di eventi con giovani talenti internazionali: si inizia domani alle 19. Riporta msn.com