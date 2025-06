Nume Academy & Festival a Cortona i prossimi tre concerti vedono sul palco eccellenze internazionali

Preparati a vivere emozioni uniche con i prossimi tre concerti del Nume Academy & Festival a Cortona, dove si esibiranno eccellenze internazionali di fama mondiale. Dal suono straordinario dello Stradivari del 1707, usato per le prime esecuzioni delle sonate di Brahms, al talento internazionale della violinista Stella Chen, questi eventi promettono di incantare ogni appassionato di musica classica. Non perdere l'occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza musicale.

Arezzo, 26 giugno 2025 – I prossimi tre concerti del Nume Academy & Festival a Cortona vedono sul palco eccellenze internazionali. Da non perdere: il suono straordinario dello Stradivari del 1707 usato per la prima esecuzione delle sonate di Brahms, affidato al violoncellista danese Andreas Brantelid e la performance dell'affascinate e acclamata Stella Chen, pluripremiata e scelta a soli 33 anni come insegnante alla Juillard School of Music di New York Serata memorabile il 29 con il "gigante" Steven Isserlis, uno dei due soli violoncellisti viventi iscritti nella Hall of Fame di Gramophone. "Un'esperienza incredibile: è emozionante essere insieme a colleghi straordinari ea nuovi talenti di grande futuro, una grande gioia suonare con questa atmosfera speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it