Nucleare si riparte dalle scorie | Non si può rimandare

Il nucleare torna al centro del dibattito: le scorie, un tempo tabù, diventano la chiave per rilanciare il settore e accelerare verso un futuro energetico sostenibile. Con l’approvazione dell’Ue al Cisaf, si aprono nuove strade per le rinnovabili, dimostrando che non si può più rimandare una transizione responsabile e innovativa. È il momento di affrontare con coraggio le sfide dell’energia del domani.

E intanto ieri l'Ue ha dato l'ok al Cisaf: una spinta per le rinnovabili L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nucleare, si riparte dalle scorie: “Non si può rimandare”

