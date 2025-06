Nozze reali a Venezia | Bezos e Sanchez tra polemiche e lusso

Venezia si appresta a vivere il suo grande palcoscenico: il matrimonio dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tra polemiche e sfarzi da sogno. La città lagunare si trasforma nella capitale del jet set, pronta ad accogliere un evento di portata internazionale che promette di lasciare il segno. Tra dettagli sontuosi e indiscrezioni, il grande giorno si avvicina, portando con sé un mix irresistibile di glamour e controversie.

Venezia sarà capitale del jet set per le nozze dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un matrimonio attesissimo. Venezia si prepara a un evento che promette di trasformarla in un vero e proprio jet set internazionale. Il matrimonio tra il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e la sua compagna, Lauren Sanchez. Le voci che circolano preannunciano celebrazioni di una sontuosità senza precedenti. Ricchi i dettagli che vanno dagli chef stellati a un vero e proprio “wedding village” allestito per l’occasione. Tuttavia, l’eccitazione per l’arrivo di una delle coppie più ricche del mondo non è priva di ombre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it