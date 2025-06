Nozze di Jeff Bezos a Venezia azione di Extinction Rebellion | gli attivisti portati via di peso e trattenuti – Video

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia ha scatenato un acceso dibattito tra sostenitori e attivisti ambientalisti. Mentre i riflettori si accendono sulla sposa e lo sposo, alcuni membri di Extinction Rebellion hanno scelto di far sentire la propria voce con una protesta simbolica davanti alla maestosa Basilica di San Marco. In pochi istanti, però, gli attivisti sono stati portati via di peso e trattenuti, lasciando spazio a interrogativi sulla libertà di espressione e le sfide di un mondo in bilico tra progresso e sostenibilità.

Nella mattina di giovedì 26 giugno, primo giorno della festa di nozze di Jeff Bezos, alcuni attivisti di Extinction Rebellion sono intervenuti davanti alla Basilica di San Marco, con un'azione che prevedeva due figure mascherate in abito nuziale legate con una mano a un finto pianeta e con l'altra ad altre persone che reggevano cartelli con scritto "i governi", "i media", "l'economia" e la "giustizia". La protesta è però durata pochi istanti perché le forze dell'ordine presenti in piazza (polizia municipale, polizia, anche soldati dell'esercito) hanno trascinato via di forza i manifestanti – sia chi partecipava alla protesta fisicamente, sia i sodali che stavano dando aiuto logistico – e li ha chiusi nella sede della polizia municipale, che si trova sempre in piazza San Marco.

