Nozze Bezos Venezia sotto assedio delle sciocchezze Cacciari smonta circo e smargiassate annesse | è gara a chi le spara più grosse

Nell'occasione delle nozze di Jeff Bezos a Venezia, il filosofo Massimo Cacciari non si perde in giri di parole, smontando con fermezza le sciocchezze e le smargiassate che stanno infiammando il dibattito cittadino. La sua voce diretta e senza filtri ci ricorda che Venezia, da secoli, è teatro di intrighi e celebrazioni, e questa volta non sarà certo diversa. Ma cosa ne pensa realmente Cacciari?

Come al suo solito il filosofo Massimo Cacciari va dritto al punto senza girarci troppo intorno. E proprio mentre tutti discettano e si schierano in città sull’argomento del giorno – le nozze dell’ultra miliardario Bezos a Venezia – lui tira dritto e va al punto senza troppi pudori, ritrosie diplomatiche e infingimenti barocchi. Del resto, non è certo la prima volta che la Serenissima, da secoli palcoscenico di intrighi e celebrazioni, si trova al centro di una tempesta. Non una tempesta di bora, ma di chiacchiere, pettegolezzi e, soprattutto, di una montagna di sciocchezze che rischia di affogare ogni residuo di buon senso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Nozze Bezos, Venezia sotto assedio delle sciocchezze. Cacciari smonta circo e smargiassate annesse: è gara a chi le spara più grosse

In questa notizia si parla di: cacciari - nozze - bezos - venezia

Nozze Bezos, Cacciari: “Da mio nipote a Zaia è una gara a chi dice più idiozie” - In un mondo dove le parole spesso vibrano tra il serio e il faceto, si stagliano figure come Bezos, Cacciari e Zaia, protagonisti di una gara di battute e dichiarazioni che fanno discutere.

"Un manipolo di ambientalisti snob guidati da Tommaso Cacciari protestano per il matrimonio di Jeff Bezos e la 55enne giornalista a Venezia. Dicono: 'non rubateci la nostra città '". Pietro Senaldi fa il punto sulle nozze dell'anno e sul caos scatenato dalla solita Vai su Facebook

Tommaso Cacciari guida il fronte contro le nozze di Bezos: "Venezia non è una pista da ballo" Vai su X

Nozze di Bezos a Venezia, scoppia la lite in casa Cacciari: Non me ne frega niente; Massimo Cacciari e il matrimonio di Bezos a Venezia: «Non me ne frega niente»; L'ex vicesindaco di Venezia Paolo Cacciari: «Il matrimonio di Jeff Bezos? Porta un turismo predatorio che fa più male dell'inquinamento».

Bezos, Cacciari sul matrimonio dell'anno: «Di queste nozze non me ne frega niente, se fossi ancora sindaco ignorerei mister Amazon» - Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia (dal 1993 al 2000), ha criticato duramente tutta la festa per il matrimonio di Bezos e soprattutto chi dichiara di conoscere origine e rimedi ... Si legge su msn.com

Nozze di Bezos a Venezia, scoppia la lite in casa Cacciari: "Non me ne frega niente" - Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez fanno litigare gli uomini di casa Cacciari: ecco che cosa è successo Il 27 giugno Jeff Bezos e Lauren Sánchez si sposeranno a Venezia, e già da qualche giorno i ... Secondo msn.com