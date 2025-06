Nozze Bezos-Sanchez | Orlando arriva solo e se la spassa con Kim Kardashian

Trasformata in un palcoscenico da star, Venezia si prepara a vivere un evento da sogno: il matrimonio da 20 milioni di dollari tra Jeff Bezos e Laura Sanchez. Tra glamour hollywoodiano e proteste di chi preferisce rispettare la sua storia e le sue tradizioni, la cittĂ si trova nel cuore di un incredibile mix di celebritĂ e polemiche. Ma come evolverĂ questa celebrazione esclusiva nel contesto unico della Laguna? Solo il tempo potrĂ svelarlo.

Venezia blindata e piena di vip: sembra di stare a Hollywood anzichĂ© in Laguna, visto che Jeff Bezos per il suo matrimonio da 20 mln di dollari con la giornalista Laura Sanchez ha invitato gli uomini piĂą ricchi del pianeta e le star piĂą famose di Hollywood (250 circa in tutto). E tra la curiositĂ dei media e il fastidio di molti locali, tra feste e proteste, sancite dagli slogan “No Space for Bezos” e “No Space for War”, la Serenissima si prepara a 4 giorni di party lussuosi e blindatissimi. Intanto – come riporta Ansa- “Le porte  dell’hotel Aman, un resort 7 stelle lusso sul Canal Grande – in cui soggiornarono anche George Clooney e Amal Alamuddin – si sono aperte nel pomeriggio per accogliere la miliardaria coppia, giunta direttamente in elicottero all’aeroporto Marco Polo, con ogni probabilitĂ pilotato dalla stessa Lauren. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nozze Bezos-Sanchez: Orlando arriva solo (e se la spassa con Kim Kardashian)

