Nozze Bezos | invitati e look del primo party | GALLERY

Il matrimonio dei Bezos ha aperto le danze con un esclusivo primo party nella suggestiva location della Madonna degli Orti. Tra invitati di lusso e look mozzafiato, la serata è stata un vero spettacolo di stile ed eleganza. La star della serata, Lauren Sanchez, ha incantato tutti indossando un raffinato abito Schiapparelli, dando il via a un evento memorabile che promette di catturare ancora di più l’attenzione nei prossimi momenti.

Al via il primo party del matrimonio dei Bezos, la location è la Madonna degli Orti: per il primo outfit Lauren Sanchez ha scelto Schiapparelli L'articolo Nozze Bezos: invitati e look del primo party GALLERY proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nozze Bezos: invitati e look del primo party | GALLERY

In questa notizia si parla di: primo - bezos - party - nozze

Ivanka Trump a Venezia per il matrimonio Bezos-Sanchez con il marito e i figli: il primo look - Ivanka Trump conquista Venezia con un look estivo e raffinato, perfetto per l’atmosfera della città . Mentre il “matrimonio del secolo” tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si avvicina, l’attenzione si concentra anche sulle eleganti presenze in laguna.

Il fondatore di Amazon è sbarcato all’Aman Venice per le nozze con Lauren Sánchez. Giovedì via ai festeggiamenti con un party nella chiesa della Madonna dell’Orto a Cannaregio #nozzebezos #venezia Vai su Facebook

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia in diretta: comincia la festa, il primo party nel chiostro privato. Il bacio tra gli sposi; Nozze Jeff Bezos a Venezia, primo party serale in laguna; Bezos-Sánchez: il raccolto romantico di Vittoria Ceretti e i beauty look degli invitati al primo party.

Bezos e Sanchez accendono Venezia: primo party top secret tra vip e blindature - Venezia si trasforma nel cuore glamour del mondo con l’inizio delle celebrazioni per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Scrive msn.com

Nozze Jeff Bezos a Venezia, primo party serale in laguna - Per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, via al primo party serale in laguna. Riporta msn.com