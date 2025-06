Nozze Bezos a Venezia | nuova protesta a piazza San Marco

Le acque di Venezia si tingono di protesta: gli attivisti del movimento ‘No Space for Bezos’ tornano a sventolare le loro bandiere in piazza San Marco, proprio alla vigilia delle nozze di Jeff Bezos. Un gesto forte che apre un dibattito acceso sul rispetto ambientale e il turismo di massa. La città, tra storia e innovazione, si trova ancora una volta al centro di un fermento sociale che non può essere ignorato.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

