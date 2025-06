Nozze Bezos a Venezia la prima apparizione dei promessi sposi

A Venezia, tra glamour e proteste, i promessi sposi di Jeff Bezos e Lauren Sanchez fanno il loro debutto pubblico, lasciando tutti senza fiato. Dalle acque sussurranti del pontile alle luci scintillanti dell'hotel extralusso, l’evento segna un capitolo inedito di eleganza e tensione. La città si prepara a celebrare le nozze, ma non mancano voci contrarie: lo scenario è pronto a scrivere una pagina memorabile della storia veneziana.

Da un pontile, catturate le prime immagini dei promessi sposi, Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in uscita dall'hotel extralusso di Venezia per prendere parte al primo party che dà l'avvio ai festeggiamenti per le nozze, la cena dall'amica Diane von Furstenberg. Intanto, tensioni in piazza San Marco per la protesta "No Bezos".

Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

I promessi sposi in città, domani le nozze blindate. Niente regali dagli ospiti, ma donazioni a loro nome per Unesco, laguna e la Venice University International

