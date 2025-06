Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù | nono giorno

Prepara il cuore alla festa del Sacro Cuore di Gesù con questa speciale novena, un momento di profonda riflessione e preghiera. Attraverso i nove giorni di devozione, ci avviciniamo con fede e speranza a un cuore che batte d’amore per ciascuno di noi. Un’occasione unica per rafforzare il nostro rapporto con il Signore e ricevere il suo dono di misericordia. Scopri come vivere questa esperienza di spiritualità e amore.

Novena per la solennità del Sacro Cuore di Gesù che cade il venerdì successivo alla seconda domenica dopo Pentecoste, e quest’anno si festeggia il 27 giugno. Il 27 giugno 2025 ricorre la festa del Sacro Cuore di Gesù, un cuore che batte d’amore per noi e dove ognuno ha riservato un posto ed è protetto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù: nono giorno

In questa notizia si parla di: cuore - sacro - gesù - novena

Università Cattolica del Sacro Cuore, ricerca per migliorare la cura dei pazienti con gravi cerebrolesioni - L'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con il Gemelli Medical Center e la Fondazione Gli Artisti del Sorriso, lancia una nuova iniziativa per potenziare la ricerca sulle gravi cerebrolesioni.

NOVENA in preparazione alla Festa del Sacro Cuore dal Cammino dell'Oblazione del Servo di Dio Mons.Giuseppe Cognata Sdb Ottavo giorno: mercoledì Cuore di Gesù, vita e resurrezione nostra, confermaci nella tua pace, dono supremo della tua carità, pre Vai su Facebook

Il Fatebenefratelli celebra la Festa di San Giovanni di Dio; Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù | ottavo giorno; Novena in preparazione alla festa del Sacro Cuore di Gesù | quinto giorno.