Novak Djokovic esulta come un pazzo contro Aryna Sabalenka | si stanno giocando i soldi

L’atmosfera a Wimbledon si infiamma con l’energia di Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, protagonisti di una sfida mozzafiato che ha acceso gli animi dei tifosi e le casse dei bookmaker. Tra urla di gioia e esultanze travolgenti, il tennis si trasforma in uno spettacolo ad alta tensione. Chi saprà conquistare non solo il titolo, ma anche la vittoria economica? Continua a leggere per scoprire chi ha portato a casa la vittoria più ricca di questa emozionante battaglia.

Novak Djokovic e Aryna Sabalenka sono stati i protagonisti di una sfida tiratissima a Wimbledon: in ballo soldi, in campo urla ed esultanze belluine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Translate postBuonanotte da Novak Djokovic che risponde così ai balletti a distanza con Aryna Sabalenka Vai su X

Ad Aryna Sabalenka in conferenza stampa questa sera è stato chiesto quanto tempo ancora, secondo lei, Novak Djokovic giocherà prima del ritiro. Questa la sua risposta #ubitennis #sabalenka #djokovic #rolandgarros Vai su Facebook

