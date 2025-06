Notte violenta 39enne aggredito e ferito con arma da taglio

Una notte di tensione scuote Dinegro, dove un uomo di 39 anni è stato brutalmente aggredito e ferito con un’arma da taglio. Soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono ancora in fase di valutazione, mentre le forze dell’ordine indagano per fare luce su un episodio che ha sconvolto la tranquilla via Bruno Buozzi. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha scosso la comunità.

Violenza nella notte in via Bruno Buozzi a Dinegro, un 39enne è stato soccorso intorno alle 4:30 di giovedì 26 giugno 2025 da un'ambulanza della Croce Verde Genovese e dal personale dell'automedica Golf 4. Una missione partita in codice rosso, anche se poi le condizioni del ferito si sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

