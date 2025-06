Notte di paura a Monte Mario | dopo la fuga di gas case evacuate e cittadini per strada per ore

Una notte da brivido a Monte Mario: cittadini evacuati e strade in tilta per una fuga di gas scoppiata da una tubatura rotta. L’incidente, avvenuto mercoledì sera, ha provocato un caos prolungato con disagi estesi e sirene che hanno svegliato l’intera zona. La paura e l’incertezza si sono diffuse tra residenti e forze dell’ordine, mentre si cercava di mettere in sicurezza la zona. Ma cosa è successo realmente? E quali misure sono state adottate per garantire la sicurezza?

Una notte, quella fra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno, da incubo con disagi prolungati ancora nella prime ore della mattina per i residenti di Monte Mario. Tutto da collegare alla rottura di una tubatura e alla conseguente fuga di gas. Cosa è successo Intorno alle 20:00 di mercoledì 25. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Monte Mario, fuga di gas durante lavori Acea: evacuati palazzi e ristorante Vai su X

