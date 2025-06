Notte di fuoco e paura Cortocircuito nella casa mobile Evacuati i vicini

notte di fuoco e paura al Camping Zadina di Cesenatico, dove un incendio improvviso ha scatenato momenti di panico e costretto all’evacuazione i vicini. Attorno all’una di notte, scintille e fiamme hanno devastato la zona centrale della struttura, mettendo in pericolo residenti e campeggiatori. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai responsabili, prontamente intervenuti per contenere il rogo e garantire la sicurezza di tutti. La tragedia ha lasciato dietro di sé danni ingenti, ma anche un forte senso di solidarietà.

Un incendio ha causato momenti di apprensione e dei danni al Camping Zadina di Cesenatico. E’ accaduto attorno all’una di notte fra martedì e mercoledì, quando nella zona centrale della struttura sono state viste le prime scintille. Siamo nella zona nord del quartiere a mare al confine con la spiaggia di Cervia, una delle più gettonate dalle famiglie e dalle comitive del turismo all’aria aperta. L’allarme è stato lanciato immediatamente dai titolari del campeggio, che hanno chiamato i Vigili del fuoco. Il Camping Zadina in questi giorni è frequentato, ma non è affollatissimo, tant’è che le operazioni di emergenza si sono svolte in maniera molto fluida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte di fuoco e paura. Cortocircuito nella casa mobile. Evacuati i vicini

In questa notizia si parla di: notte - fuoco - paura - cortocircuito

Libia, annunciato cessate il fuoco a Tripoli dopo le tensioni nella notte - Dopo una notte di intensi scontri, la capitale libica Tripoli ha visto l'annuncio di un cessate il fuoco.

"La telecabina è un’opportunità, non un vezzo": il Fangroup difende il progetto strategico per Trieste Emissioni ridotte, collegamento moderno e sostenibile: "Serve visione, non paura del cambiamento" Vai su Facebook

L’incendio nel palazzo di via Tintori, notte di paura: ipotesi corto circuito; Notte di paura a Cinisi, lavatrice va in cortocircuito e scatena un incendio in appartamento; Paura a Giovinazzo: un cortocircuito scatena un incendio in un'abitazione.

Notte di fuoco e paura. Cortocircuito nella casa mobile. Evacuati i vicini - Fiamme intorno all’una di mercoledì nel Camping Zadina: sul posto squadre di Vigili del fuoco di Cesena, Savignano e Forli . Riporta ilrestodelcarlino.it

“Il fulmine, poi il fuoco”, notte di paura per il maltempo - Il cipresso nel giardino era in fiamme, per fortuna sono arrivati i pompieri” ... Si legge su msn.com