Notte bianca dello sport Ambra Sabatini testimonial del maxi evento nell' area Cittadella | il programma del 12 luglio

Preparati a vivere un'estate indimenticabile: sabato 12 luglio, la terza edizione de "La notte bianca dello sport di Livorno" trasformerà la Cittadella in un palcoscenico di energia e passione. Con Ambra Sabatini come testimonial, l’evento promette oltre 100 attività sportive, giochi e discipline da scoprire tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture della Cittadella. Un’occasione unica per mettersi in gioco e condividere emozioni. Non mancare!

Sabato 12 luglio, dalle 19 alle 2, si terrà la terza edizione de "La notte bianca dello sport di Livorno" tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello sport. In programma oltre 100 tra attività sportive, discipline da provare, giochi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: sport - notte - bianca - cittadella

Da sindaco della notte alla nuova delega allo sport, Leonetti: "Lavorerò per creare rete tra associazioni in città" - Lorenzo Leonetti, già sindaco della notte e presidente del primo Municipio, annuncia la sua nuova delega allo sport.

Sta per tornare la grande festa dello sport livornese La terza edizione della Notte Bianca dello Sport di Livorno è sempre più vicina. L'appuntamento è per sabato 12 luglio, dalle 19:00 alle 02:00, tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fann Vai su Facebook

Notte bianca dello sport, Ambra Sabatini testimonial del maxi evento nell'area Cittadella: il programma del 12 luglio; Notizie > Chieti Città Europea dello Sport 2025 -Conferenza su Evento inaugurale; Tutti gli eventi di giugno a Cittadella.

Saldi estivi, notte bianca all’insegna di shopping e divertimento con Deka Sport - comunicazione publiredazionale a cura dell’azienda I saldi estivi sono ormai alle porte in Sicilia e sale la voglia di occasioni con lo shopping a prezzi scontati. Segnala siracusaoggi.it

Non solo Effetto Venezia Notte bianca dello Sport - la Nazione - L’8 luglio ’Milonga Solidaria’, il 22 luglio ’Notte Bianca dello Sport’. Secondo lanazione.it