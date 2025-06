Notte bianca dello sport Ambra Sabatini testimonial del maxi evento nell' area Cittadella | il programma del 12 luglio

Preparati a vivere un’indimenticabile notte dedicata all’energia e alla passione dello sport! Sabato 12 luglio, la Cittadella dello sport di Livorno si trasforma in un palcoscenico di emozioni con oltre 100 attività, discipline da scoprire e momenti di divertimento assicurato. Testimonial d’eccezione sarà Ambra Sabatini, pronta a ispirare grandi e piccini. Non perdere questa occasione unica di condividere entusiasmo e sana competizione: la notte bianca dello sport ti aspetta!

Sabato 12 luglio, dalle 19 alle 2, si terrà la terza edizione de "La notte bianca dello sport di Livorno" tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello sport. In programma oltre 100 tra attività sportive, discipline da provare, giochi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it