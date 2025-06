Note d’organo Alla San Giovanni vibra lo spirito

Immergiti nell'emozione dei Concerti del Conservatorio, un'occasione unica per riscoprire l'organo come strumento di spiritualità e arte. Questa sera e domani, nella suggestiva chiesa di San Giovanni, i giovani talenti dell'Istituto ci guideranno attraverso un viaggio sonoro intitolato "L’organo e il respiro dello spirito". Preparati a lasciarti catturare da melodie che vibrano di fede e passione. Non perdere questa straordinaria esperienza musicale.

Appuntamento con I Concerti del Conservatorio oggi e domani. Il primo concerto si terrà nella chiesa di San Giovanni che ospita un organo Mascioni del 1982. Il titolo della serata, L’organo e il respiro dello spirito, esprime il misticismo delle pagine proposte dai giovani organisti dell’Istituto. Agnese Vignoni eseguirà la Toccata prima di Georg Muffat e il Praeludium et Fuga in la minore di Bach; Sonia Budassi proporrà la Passacaglia in re minore di Dietrich Buxtehude e il Praeludium et Fuga in do maggiore di Bach; Davide Omiccioli eseguirà il corale An Wasserflüssen Babylon e il brillante Praeludium et Fuga in sol maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Note d’organo. Alla San Giovanni vibra lo spirito

