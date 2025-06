Noseda all’Opernhaus di Zurigo per l’infuocato addio del sovrintendente Homoki con l’Elias di Mendelsshon

Zurigo si accende con un’energia travolgente all’Opera: l’addio di Homoki, tra fuoco e musica, illumina il palcoscenico fino al 6 luglio con Mendelssohn. Una performance che promette emozioni intense, orchestrata dal talentuoso Gianandrea Noseda, fresco di successi internazionali. L’evento si trasforma in un tributo vibrante, un’esperienza da non perdere per gli appassionati di arte e cultura. La scena è pronta a sorprendere: scopri cosa rende questa produzione così speciale.

Zurigo brucia. Così il quotidiano svizzero Tages Anzeiger saluta il fuoco in scena fino al 6 luglio all’Opernhaus di Zurigo nell’ Elias di Felix Mendelsshon per la direzione musicale di Gianandrea Noseda, fresco reduce dalla direzione della Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven al Kennedy Center di Washington, dove dirige la National Simphony Orchestra, e la regia di Andreas Homoki. Una scelta originale con cui il regista tedesco, nel prendere congedo dalla celebre istituzione operistica svizzera dopo 13 anni di direzione artistica, ha deciso di rappresentare l’ultimo oratorio del compositore romantico, caratterizzato da un tono solenne e drammatico e solitamente eseguito senza recitazione e scene. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Noseda all’Opernhaus di Zurigo per l’infuocato addio del sovrintendente Homoki con l’Elias di Mendelsshon

