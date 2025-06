Nordio | Via il marchio di infamia per medici e poliziotti difesa garantita senza registro indagati

Una svolta epocale si prospetta nel mondo della giustizia italiana: il ministro Nordio annuncia una riforma che eliminerà il “marchio di infamia” per medici e poliziotti coinvolti in indagini. Una rivoluzione giudiziaria pronta a garantire tutela e presunzione di innocenza, senza più il peso di un registro che può compromettere carriere e reputazioni. La giustizia italiana sta per cambiare volto, favorendo una maggiore equità e rispetto dei diritti.

Una rivoluzione giudiziaria si profila all'orizzonte per medici, forze dell'ordine e tutti coloro che rischiano procedimenti penali nell'esercizio delle proprie funzioni. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha annunciato alla Camera l'intenzione del governo di riformare radicalmente il sistema delle indagini preliminari, eliminando quello che ha definito senza mezzi termini "il marchio di infamia" dell'iscrizione nel registro degli indagati. L'intervento del Guardasigilli durante il question time ha delineato i contorni di una proposta normativa destinata a fare discutere. Al centro della riforma, la distinzione netta tra chi commette reati comuni e chi invece agisce in presenza di cause di giustificazione riconosciute dal codice penale.

