Noquiet women orchestra in concerto | la voce graffiante di Alessandra Salerno infiamma lo Stand Florio

Women Orchestra infiamma il palco con il suo talento travolgente. La voce graffiante di Alessandra Salerno, artista di fama internazionale, trasforma lo stand Florio in un vero e proprio incendiarie musicale. Sabato 28 giugno alle 21:30, la scena si anima per il secondo appuntamento di "Roots sessions", un evento da non perdere che promette emozioni intense e un'esperienza indimenticabile. Con lei, la sua "NoQuiet Women Orchestra" prepara un concerto che resterà nel cuore di tutti gli appassionati di musica.

La "rossa" siciliana dalla voce "black", Alessandra Salerno, artista di fama internazionale, sabato 28 giugno alle 21,30 "graffia" la scena dello Stand Florio per il secondo appuntamento di "Roots sessions", di cui è ideatrice e curatrice per "Summer edition 2025". Con lei, la sua "NoQuiet.

