nonostante un cast incredibile e una scrittura efficace non raggiunge le vette drammatiche e tumultuose della prima e della seconda stagione

Dopo un’attesa febbrile, su Disney+ torna The Bear 4, una stagione che, pur confermando l’incredibile cast e una scrittura efficace, fatica a raggiungere le vette emotive delle prime stagioni. Meno travolgente ma più riflessiva, questa quarta serie mette in luce alcuni limiti strutturali di una narrazione che avrebbe potuto essere memorabile quanto breve. Tuttavia, si distingue ancora una volta per protagonisti eccezionali, guest star di prestigio e dialoghi incisivi.

L 'attesa è finita: da oggi su Disney+ ritorna The Bear 4 con 10 episodi interamente disponibili in streaming. Più interessante e riflessiva rispetto alla didascalica stagione 3, purtroppo mostra tutti i limiti strutturali di una storia nata per essere magnificamente indimenticabile quanto breve. A tratti ripetitiva, come ripiegata su sé stessa, si salva grazie ai soliti, strepitosi protagonisti, le guest star e dialoghi di grande impatto. Carmy, Richie, Syid e Nat si ritrovano esattamente allo stesso punto: prigionieri del passato e incalzati da ogni minuto che conta, ora più che mai.

