Nonni rock al Don Orione con il cantante dei Lolita | Video

Scopri l’evento imperdibile di Nonni Rock al Don Orione, dove il talento di Cristian Lo Re, alias “Bumcha” dei Lolita, si unisce alla magia della musica e alla solidarietà. Musicoterapista di giorno e rocker di notte, Cristian porta energia e emozioni in un contesto speciale come la Casa del Paverano. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere musica, passione e solidarietà in un unico spettacolo coinvolgente.

