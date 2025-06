Non trovano nulla di valore in casa ladri portano via il barboncino | mobilitazione sui social per restituire Milo alla sua famiglia

Una famiglia di Previdè di Pontremoli vive un incubo: il loro adorato barboncino Milo, appena otto settimane, è stato rapito durante una rapina. Due giovani ladri hanno preso di mira la casa approfittando dell’assenza dei proprietari, portando via anche il piccolo Milo. La vicenda ha scatenato un’ondata di solidarietà sui social, con l’obiettivo di ritrovare e restituire il cucciolo alla sua famiglia. La mobilitazione cresce, sperando che Milo torni presto a casa.

Una famiglia è in ansia per il barboncino Milo. Il cagnolino di otto settimane è stato rubato da due ladri lo scorso 23 giugno in una casa a Previdè di Pontremoli, in provincia di Massa e Carrara. Due giovani, tra i 20 e i 30 anni, hanno fatto irruzione in una abitazione a due piani, approfittando dell’assenza dei proprietari. La rapina si sarebbe consumata poco dopo le 10:30 del mattino e a raccontarlo è Ivana Argenti, che vive al primo piano dell’abitazione: “Sono uscita di casa, ho percorso cinquanta metri per raggiungere il cassonetto dell’immondizia- racconta la donna a Il Secolo XIX – mi sono soffermata a fare due chiacchiere con due amiche e quando sono tornata a casa ho trovato la mia abitazione sottosopra “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non trovano nulla di valore in casa, ladri portano via il barboncino”: mobilitazione sui social per restituire Milo alla sua famiglia

