Non studiano e non lavorano i neet aumentano del 10% a Roma e nel Lazio | è il dato peggiore in Italia

Il fenomeno dei NEET a Roma e nel Lazio sta crescendo a ritmo allarmante, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Attualmente, circa 189mila giovani tra i 15 e i 34 anni sono inattivi, né impegnati nello studio né nel lavoro, rappresentando la peggior performance in Italia. Questa tendenza preoccupa le istituzioni e le associazioni, che chiedono interventi concreti per invertire questa drammatica tendenza. Continua a leggere

A Roma e nel Lazio sono almeno 189mila i giovani di età compresa fra i 15 e i 34 anni che non studiano né lavorano. "Siamo preoccupati, rispetto all'anno prima c'è un aumento del 10%", fanno sapere dalla Cgil. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: studiano - lavorano - roma - lazio

Non studiano e non lavorano: amministrazioni e terzo settore offrono percorsi di riattivazione ai giovani Neet - (?? Campo content non trovato)

La Speha Fresia è un ente convenzionato con la Regione Lazio per la collaborazione con i CpI nelle attività di presa in carico della persona per l'iscrizione al Programma Gol Come ente convenzionato possiamo profilare e iscrivere al programma gol i ben Vai su Facebook

Non studiano e non lavorano, i neet aumentano del 10% a Roma e nel Lazio: è il dato peggiore in Italia; Smart working, Natale Di Cola, Cgil Roma Lazio: “Capitale in difficoltà, aziende facciano la loro parte”; Sito Istituzionale | Premio Roma per i Giovani, al via la call.

Studiano e lavorano a Roma. La cerimonia all'anagrafe della Capitale per i nuovi cittadini - RaiNews - La cerimonia all'anagrafe della Capitale per i nuovi cittadini Consegnati i diplomi di fedeltà alla repubblica e alla Costituzione. Scrive rainews.it

Quanti e chi sono i "neet" di Roma e del Lazio - Attualità Non studiano, non lavorano e non si formano: quanti sono e chi sono i "neet" a Roma e nel Lazio. Come scrive romatoday.it