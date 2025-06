Non solo Jonathan David è sfida Juve Napoli per il bomber | assalto alla Premier

un attaccante che possa fare la differenza e riportare entusiasmo in vista della prossima stagione. La sfida tra le due grandi del calcio italiano non si ferma solo sul campo, ma si sposta anche sul mercato, dove ogni mossa potrebbe decidere il futuro delle rispettive rose. Entrambe sono pronte a sferrare l'assalto migliore: chi avrĂ la meglio?

Juventus e Napoli pronte a darsi battaglia nel mercato degli attaccanti. Non solo David: nel mirino di entrambe c'è un altro cannoniere. Da una parte, la voglia di allestire una rosa "monstre" dotata di almeno 2 giocatori di alto livello per ogni ruolo. Dall'altra, la necessitĂ di costruirne una rosa capace di fornire maggiori garanzie rispetto all'ultima, deludente, stagione. Sono giorni intensi per la Juventus ed il Napoli, alla ricerca di nuove pedine da consegnare rispettivamente ad Igor Tudor e ad Antonio Conte. Entrambi i club, al momento, hanno fissato come prioritĂ l'acquisto di almeno un attaccante: nel mirino c'è Jonathan David, ma anche un 27enne militante in Premier League in cerca di un rilancio.