Non solo gli ottavi al Mondiale per Club | le tre buone notizie per l’Inter dopo la vittoria col River Plate

Tre splendide notizie per l’Inter: non solo gli ottavi di finale nel Mondiale per Club, ma anche una vittoria emozionante contro il River Plate. In un match infuocato, i nerazzurri hanno dominato con determinazione, conquistando il primo posto nel girone E grazie a una prestazione di carattere. Prima Esposito, poi Bastoni, siglano il 2-0 e proiettano l’Inter verso nuove sfide con entusiasmo e fiducia, aprendo uno spiraglio di speranza per il futuro.

Un match caldissimo, non tanto per le temperature che si sono registrate in questo Mondiale per Club, ma per l’intensità e la veemenza con cui Inter e River Plate si sono date battaglia. Nell’ultima partita del girone E, a spuntarla sono i nerazzurri che battono 2-0 gli argentini e si prendono il primo posto grazie alla loro miglior prestazione nel torneo. Prima Pio Esposito, poi Bastoni condannano il River all’eliminazione regalando all’Inter un’altra sfida con una sudamericana agli ottavi di finale, la Fluminense. Nerazzurri che sono parsi in crescita sia da un punto di vista fisico che mentale, rispondendo colpo su colpo all’aggressività del River senza mai perdere la testa nonostante i tanti interventi al limite degli argentini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non solo gli ottavi al Mondiale per Club: le tre buone notizie per l’Inter dopo la vittoria col River Plate

