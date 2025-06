Non so molto bene chi sono | il ritorno sui social di Angelina Mango

Dopo una pausa mediatica, Angelina Mango fa il suo ritorno sui social con un messaggio autentico e carico di emozioni. La giovane artista, fresca vincitrice di Sanremo 2024, torna a condividere il suo viaggio tra successi e sfide, questa volta dal suggestivo Festival dell’Isola di Wight, nel sud dell’Inghilterra. Un nuovo capitolo che promette di essere altrettanto intenso e ricco di sorprese.

Dopo un periodo di pausa Angelina Mango è tornata sui social; non è la prima volta che la vincitrice di Sanremo 2024 decide di staccare dal mondo di Instagram & co., dopo un periodo sicuramente intenso che l’ha portata a girare il mondo ma anche a diventare bersaglio di critiche. Oggi la ventiquatrenne torna su Instagram con un post introspettivo e ricco di significato, mentre si trova al Festival dell’isola di Wight, nel sud dell’Inghilterra, dove ha deciso di di seguire artisti del calibro di Sting, Stereophonics e Justin Timberlake. “Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta – scrive Mango – mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio, penso che la vita sia un po’ così. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - “Non so molto bene chi sono”: il ritorno sui social di Angelina Mango

In questa notizia si parla di: social - angelina - mango - molto

Jovanotti, la dedica dal palco ad Angelina Mango e la reazione social: “Hai un cuore gigante” - ...farsi strada nel panorama musicale. La dedica di Jovanotti ha acceso il web, dimostrando che il vero successo non teme i confratelli, ma li incoraggia.

Translate postAngelina Mango torna sui social: «Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e questo è ciò che conta» Vai su X

Angelina Mango ha raccontato sui social il suo momento di pausa e riflessione, condividendo immagini e parole di una ventiquattrenne in cerca di leggerezza. Tra fotogrammi quotidiani e versi inediti, emerge il racconto di chi ha scelto di perdersi tra la gente Vai su Facebook

Angelina Mango, il ritorno sui social: Non so molto bene chi sono; Angelina Mango, il post dall'Isola di Wight: «Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace; Angelina Mango torna sui social: «Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e questo è ciò che conta».

Angelina Mango, il ritorno sui social: "Non so molto bene chi sono" - Angelina Mango torna sui social con foto e video nuovi: "Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e questo è ciò che conta". Secondo gazzetta.it

Angelina Mango, il post dall'Isola di Wight: «Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace» - «Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio» racconta la cantante su Instagram ... Da vanityfair.it