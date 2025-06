Non si può sfuggire al fascino Déco

Il fascino dell’Art Déco conquista Milano con una mostra imperdibile al Palazzo Reale, curata da Valerio Terraroli e aperta fino a domenica. Ma quanto conosciamo davvero questa eleganza senza tempo? La sua nascita si intreccia con i fermenti della modernità industriale, che la cultura romantica dell’Ottocento percepiva come una minaccia all’antica sapienza. Un viaggio tra stile e storia che non puoi perdere.

È così pacifico che si sappia cosa sia l'Art Déco, a cui è dedicata a Milano una mostra giunta in prossimità della sua conclusione (Palazzo Reale, a cura di Valerio Terraroli, fino a domenica)? Non ne sarei sicuro, per cui proverò a introdurre l'argomento. L'avvento della modernità industriale è stato inteso dalla cultura romantica, la prevalente nel corso dell'Ottocento, come una minaccia non tanto all'arte, quanto all'antica sapienza artigianale che produceva applicazioni di bello nelle cose con cui si convive quotidianamente. L'idea era che la macchina non fosse in grado non solo di eguagliare l'abilità manuale di un buon artigiano, ma soprattutto la capacità di infondere spirito di umanità nel manufatto tanto da renderlo una creazione speciale.