Non si può dire | il segreto Ducati che fa infuriare Bagnaia

Il segreto Ducati che fa infuriare Bagnaia resta nascosto tra le pieghe di una stagione difficile, dove ogni gara diventa una battaglia di nervi e strategie. Pecco, reduce da un avvio complicato, cerca di risalire la china con determinazione, ma il peso delle aspettative e le sfide in pista sembrano volerlo mettere alla prova come mai prima. La matematica del mondiale parla chiaro: la lotta è ancora aperta, e tutto può succedere.

Pecco Bagnaia si era presentato al GP d’Italia con l’anima in subbuglio: reduce da un avvio di stagione complicato, il pilota torinese ha spento i sogni di titolo con due mondiali alle spalle, ma l’ottimismo sembra ormai una chimera. Dopo aver conquistato la grinta necessaria nella gara di domenica al Mugello, i risultati non sono arrivati. Il quarto posto vale più per l’orgoglio che per i punti, ma la matematica del mondiale parla chiaro: la rincorsa sembra ormai appannaggio della famiglia Marquez, con Marc sempre più lontano. Dopo due titoli consecutivi, per Bagnaia la battaglia con Marc Marquez non è solo sportiva, ma una questione di orgoglio personale. 🔗 Leggi su Sportface.it