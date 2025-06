Non si arresta il successo di Mercato del Pane | entro l’estate aprirà a Francavilla

Il mercato del pane in Abruzzo continua a sorprendere, e il suo successo si fa sempre più forte. Dopo aver consolidato la propria presenza con quattro punti vendita, il forno agricolo fondato nel 2018 si prepara ad ampliarsi ulteriormente, portando la tradizione artigianale della panificazione nelle vette nazionali. Entro l’estate 2025, a Francavilla al Mare, aprirà il suo quinto punto vendita, promettendo di deliziare ancora di più i palati degli amanti del pane autentico e genuino.

È una delle realtà abruzzesi che figurano tra le eccellenze italiane dell’arte bianca. Mercato del Pane, forno agricolo fondato nel 2018 in Abruzzo, amplia la sua rete ed entro l’estate 2025 è prevista l’apertura del quinto punto vendita a Francavilla al Mare, che si affiancherà a quelli di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: mercato - pane - entro - estate

Chieti Scalo celebra lo Slow Food Day con un aperitivo d’autore firmato Mercato del pane - Domenica 18 maggio, Chieti Scalo si trasforma nell'epicentro dello Slow Food Day, la celebrazione nazionale del cibo buono, pulito e giusto promossa dalla rete Slow Food.

Al Mercato del Pani i ‘Tre Pani’ nella Guida Pane & Panettieri Italia Per il quinto anno consecutivo il Gambero Rosso assegna il prestigioso riconoscimento all’idea dei fratelli Morsella e De Felice Vai su Facebook

Non si arresta il successo di Mercato del Pane: entro l’estate aprirà a Francavilla; Mercato del Pane si aggiudica i Tre Pani nella Guida del Gambero Rosso; Una piccola catena di forni di famiglia sta rivoluzionando la scena del pane in Abruzzo.

Bari San Pasquale, il nuovo mercato contadino di via Amendola aprirà entro la fine dell'estate - L'edificio sarà interessato da alcuni interventi di manutenzione e allestimento per l'avvio delle attività mercatali previste entro la fine dell'estate. Segnala baritoday.it

Piazza del Mercato Nuovo più bella entro l’estate. Mezzo milione per i lavori - Mezzo milione per i lavori Giovedì 24 passerà in consiglio comunale la variazione di bilancio che stanzia le risorse necessarie. Si legge su lanazione.it