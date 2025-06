Non iscriverò la squadra al prossimo campionato Il Prato e lo spettro del fallimento

Il mondo del calcio toscano si trova sotto shock: il Prato, storico club con quasi 120 anni di tradizione, rischia di scomparire. Il presidente Stefano Commini ha annunciato che non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Serie D, gettando un’ombra di incertezza sul futuro del club laniero. Una decisione che solleva interrogativi e preoccupazioni tra tifosi e appassionati: cosa riserverà il destino di questa gloriosa realtà ?

