Non in mio nome artisti e giornalisti in piazza a Roma per il popolo palestinese

In piazza a Roma, artisti e giornalisti si uniscono per il popolo palestinese, portando la loro voce al fianco di chi lotta per i diritti umani. La manifestazione “Non in mio nome” riunisce grandi nomi della musica, del giornalismo e dello spettacolo, promossa dall’Associazione Schierarsi. Un gesto di solidarietà che vuole far sentire forte il messaggio di giustizia e pace: perché il silenzio non è più un’opzione.

In difesa del popolo palestinese, mettendoci la faccia. Sono tanti i grandi nomi della musica, del giornalismo e non solo che parteciperanno alla manifestazione “ Non in mio nome ”, promossa dall’ Associazione Schierarsi insieme ad artisti e tecnici del mondo dello spettacolo, in programma a Roma, in piazza porta San Paolo, sabato 28 giugno, dalle 15,30 alle 19. Tra i nomi confermati: Francesca Albanese, Alessandro Di Battista, Peter Gomez, Margherita Vicario, Martina Martorano, Alessandro Mannarino, Moni Ovadia, Sigfrido Ranucci, Daniele Silvestri, Rula Jebreal, Laila Al Habash, Gemitaiz e Frenetik&Orang3, Silvia Boschero, Greta Scarano e altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non in mio nome”, artisti e giornalisti in piazza a Roma per il popolo palestinese

