Non ho fatto il raschiamento | posso cercare subito un’altra gravidanza?

Capisco quanto possa essere difficile affrontare un aborto spontaneo, anche dopo una gravidanza senza complicazioni. La buona notizia è che, anche senza raschiamento, il corpo può riappropriarsi del suo ritmo e prepararsi per una nuova opportunità. Vorrei rassicurarti: molte donne riescono a concepire nuovamente senza intervento chirurgico. Ora, è importante seguire attentamente i consigli medici e prendersi il tempo necessario per recuperare.

Salve dottoressa, ho 35 anni e ho già un bambino di quasi due anni. Non ho avuto problemi con il parto né con la gravidanza e sono rimasta incinta di lui dopo pochissimi tentativi. Il mese scorso, con mio marito, abbiamo deciso di cercare una seconda gravidanza e sono rimasta incinta subito. Purtroppo dopo un test positivo (con la linea non troppo marcata) e le beta basse (46) sono arrivate le prime perdite al quinto giorno di ritardo del ciclo. Alla fine è stato come un ciclo normale e la mia ginecologa mi ha detto che potevo non accorgermene se non avessi fatto il test. Sembra che ci stia stata la fecondazione ma non l'impianto.