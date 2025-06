Non ho fatto il raschiamento | posso cercare subito un’altra gravidanza?

Capire il proprio percorso di fertilità è fondamentale per affrontare con serenità i tentativi riproduttivi. Se non hai ancora effettuato un raschiamento, potresti comunque pianificare una nuova gravidanza, ma è importante consultare il tuo medico per valutare eventuali accertamenti e supporti necessari. Ricorda che ogni corpo reagisce in modo diverso, e il giusto accompagnamento può fare la differenza: il percorso verso una nuova mamma può essere più sereno e consapevole.

Salve dottoressa, ho 35 anni e ho già un bambino di quasi due anni. Non ho avuto problemi con il parto né con la gravidanza e sono rimasta incinta di lui dopo pochissimi tentativi. Il mese scorso, con mio marito, abbiamo deciso di cercare una seconda gravidanza e sono rimasta incinta subito. Purtroppo dopo un test positivo (con la linea non troppo marcata) e le beta basse (46) sono arrivate le prime perdite al quinto giorno di ritardo del ciclo. Alla fine è stato come un ciclo normale e la mia ginecologa mi ha detto che potevo non accorgermene se non avessi fatto il test. Sembra che ci stia stata la fecondazione ma non l'impianto.

