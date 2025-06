Non ho fatto il raschiamento | posso cercare subito un’altra gravidanza?

Capisco quanto questa situazione possa essere difficile e deludente. La buona notizia è che, anche senza aver effettuato un raschiamento, il corpo può tornare pronto per una nuova gravidanza in tempi relativamente brevi. Ogni donna è diversa, ma spesso il ritorno alla fertilità avviene rapidamente. È importante consultare il proprio medico per valutare al meglio la situazione e pianificare eventuali controlli o esami necessari.

Salve dottoressa, ho 35 anni e ho già un bambino di quasi due anni. Non ho avuto problemi con il parto né con la gravidanza e sono rimasta incinta di lui dopo pochissimi tentativi. Il mese scorso, con mio marito, abbiamo deciso di cercare una seconda gravidanza e sono rimasta incinta subito. Purtroppo dopo un test positivo (con la linea non troppo marcata) e le beta basse (46) sono arrivate le prime perdite al quinto giorno di ritardo del ciclo. Alla fine è stato come un ciclo normale e la mia ginecologa mi ha detto che potevo non accorgermene se non avessi fatto il test. Sembra che ci stia stata la fecondazione ma non l'impianto.

