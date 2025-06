Non è mai stato solo un vestito il ruolo della moda nel percorso di vita di tre ragazzi transgender

La moda non è solo un vestito, ma un potente strumento di identità e rinascita per chi affronta un percorso di transizione. Per tre ragazzi transgender, ogni capo indossato rappresenta un passo verso la scoperta di sé e il coraggio di essere autentici. In un mondo che spesso impone etichette, l’abbigliamento diventa un atto di resilienza, un modo silenzioso di affermare il proprio io più profondo. E così, il loro viaggio prende forma, tra sfide e speranze, in un nuovo capitolo di vita.

Ci sono vestiti che si indossano per abitudine, altri per necessità. Poi ce ne sono alcuni che in silenzio possono aiutare a (r)esistere. Fanno da corazza, da manifesto, da prova generale di una versione di sé che ancora non si riesce a chiamare per nome, ma comincia a somigliare all' io più profondo. Per chi attraversa una transizione di genere, l’abbigliamento è spesso il primo alleato. Non risolve, non definisce, ma segna un prima e un dopo. Avvicina a uno specchio in cui, finalmente, si può provare a soffermarsi con lo sguardo fermo. Parlare di abiti senza parlare di corpi è assai complesso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - «Non è mai stato solo un vestito», il ruolo della moda nel percorso di vita di tre ragazzi transgender

