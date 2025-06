Non crediamo che Aurora si sia uccisa | la battaglia della famiglia della hostess per avere indagini approfondite

madre di Aurora, la giovane hostess scomparsa in circostanze misteriose. Con fermezza e speranza, Ninfa si rivolge alle autorità, chiedendo trasparenza e indagini approfondite per fare luce sulla verità e onorare la memoria di una ragazza piena di sogni e progetti. La famiglia non si arrende, perché sapere cosa è accaduto è un diritto fondamentale che non può essere ignorato.

“Non accusiamo nessuno ma il minimo che chiediamo è che vengano fatte delle indagini approfondite, domani (27 giugno, ndr) sapremo se le autorità austriache disporranno l’autopsia, concedendoci questa richiesta basilare: perfino se muore un cane, si vuole sapere cos’è capitato esattamente, è nostro diritto sapere cos’è successo a mia nipote, una ragazza solare che aveva fatto tantissimi programmi per il futuro”. A parlare è Ninfa Maniscalco, la zia di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana precipitata dal terzo piano di un edificio in un quartiere residenziale di Vienna. È successo nella notte tra il 21 e il 23 giugno, all’una del mattino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non crediamo che Aurora si sia uccisa”: la battaglia della famiglia della hostess per avere “indagini approfondite”

