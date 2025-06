non conoscevo i miei aggressori

Un tragico Natale che ha segnato indelebilmente le vite di tutti i coinvolti. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, si svolge tra domande senza risposta e tensioni giudiziarie, mentre si attende con il fiato sospeso la sentenza definitiva. √ą un racconto che ci invita a riflettere sulla complessit√† delle dinamiche sociali e sulla ricerca di giustizia in un contesto di incomprensioni e dolore.

Non conosceva i suoi aggressori. La vittima, del brutale attacco avvenuto il giorno di Natale di tre anni fa alla stazione di Cesena, ha raccontato ieri in tribunale di essere stata colpita da tre connazionali che non conosceva. Il motivo? Ancora tutto da chiarire. Alla vigilia della sentenza del processo per lesioni aggravate dove sono coinvolti tre imputati trentenni originari del Marocco, si cerca ancora di fare chiarezza sulla vicenda che ha turbato la quiete di un giorno sacro e di festa. Era il 25 dicembre del 2022, e la stazione di Cesena era vuota. Erano da poco passate le 15 quando, fuori dalla stazione ferroviaria, quattro persone originarie del Marocco (di quelle che vivono ai margini della società) si ritrovarono a discutere per motivi banali.