Non c’è più con la testa Tudor è obbligato | Fuori dalla Juve

confermato la sua capacità di gestire momenti delicati e di mantenere la squadra concentrata sotto pressione. Tuttavia, con il Mondiale per Club in corso, l’asticella delle aspettative si alza, e i segnali di una possibile svolta si fanno sempre più evidenti. Ora, il futuro di Tudor alla Juventus dipende non solo dai risultati, ma dalla sua capacità di dimostrare di essere l’uomo giusto per il presente e il prossimo futuro del club.

Alla Juventus, il tempo dei bilanci è in piedi da tempo, ma per Igor Tudor i margini d’attesa sono già ridotti all’osso. Il Mondiale per Club sta solo accentuando quanto già constatato nei mesi scorsi. Prima del prolungamento del contratto fino al 2027, fortemente voluto dal dirigente Damien Comolli, il tecnico croato ha traghettato i bianconeri fino alla qualificazione in Champions League. Un risultato importante, ottenuto in extremis, che ha garantito al club un minimo di ossigeno economico e fiducia per il futuro. Ora, però, arriva il momento delle scelte decisive. Il mercato estivo sarà lo snodo cruciale per capire se la nuova Juventus potrà davvero rinascere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Non c’è più con la testa, Tudor è obbligato: “Fuori dalla Juve”

In questa notizia si parla di: tudor - testa - obbligato - fuori

Tudor: «Complimenti al Napoli per lo Scudetto; domani contano sia la testa che il cuore» - Tudor, tecnico della Juve, ha espresso i suoi complimenti al Napoli per lo scudetto conquistato. A pochi giorni dall’ultima partita contro il Venezia, ha sottolineato l’importanza di giocare con testa e cuore, elementi fondamentali per chiudere al meglio questa stagione.

Donald Trump ha ricevuto una delegazione di giocatori della Juve, l'allenatore Tudor e la dirigenza con l'ad Scanavino, il direttore generale Comolli e il director of football strategy Chiellini. La squadra, accompagnata nello Studio Ovale da John Elkann, è negl Vai su Facebook

Gol e poker non bastano per Tudor: “È fuori dalla Juventus” - La Juventus cala il poker al Mondiale per Club, ma resta il tormentone di mercato nello spogliatoio bianconero ... Segnala calciomercato.it

Tudor: “Siamo quarti a pari punti con la Roma. Con la Lazio non sarà decisiva” - MSN - Il tecnico bianconero Igor Tudor alla fine del match è intervenuto ai microfoni di "Dazn", parlando della lotta Champions con riferimento anche al testa a testa con la squadra di Claudio Ranieri ... Da msn.com