Non c’è Alvaro Vitali ai funerali un’assenza pesante | Perché non è andato

L'assenza di Alvaro Vitali ai funerali ha lasciato un vuoto profondo tra fan e colleghi, in particolare perché il suo sorriso e la sua spontaneità hanno segnato intere generazioni. A 75 anni, il celebre attore, noto per il ruolo di Pierino, si è spento a causa di una broncopolmonite recidiva. Oggi, nella Chiesa di San Pancrazio, si tiene una cerimonia sobria e intima per salutare un’icona del cinema popolare italiano, che rimarrà sempre nel cuore di tutti.

L’ultimo saluto ad Alvaro Vitali, scomparso a 75 anni a causa di una broncopolmonite recidiva. I funerali dell’attore, che ha segnato un’epoca con il personaggio iconico di Pierino, si tengono oggi, giovedì 26 giugno, nella Chiesa di San Pancrazio, nel quartiere Monteverde Vecchio, alle ore 15. Una cerimonia semplice, in una chiesa a lui cara, per congedarsi da un volto amatissimo del cinema popolare italiano, la cui carriera ha attraversato generazioni e generi. >> “Contratti già pronti”. Ballando con le stelle, per Milly Carlucci cast stellare e una certezza: sarà successo assoluto. I nomi Nelle ore precedenti alla cerimonia, il feretro di Vitali è arrivato sul sagrato intorno alle 14:54, accolto da un piccolo gruppo di persone. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Morte di alvaro vitali: la decisione della famiglia sui funerali divide l’opinione pubblica - La scomparsa di Alvaro Vitali ha lasciato un vuoto nel cuore della commedia italiana, ma la decisione della famiglia sui funerali ha diviso l’opinione pubblica.

